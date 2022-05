Saque FGTS 2022: 2 novos grupos poderão sacar até R$ 1 mil nesta semana

O saque extraordinário do FGTS, também conhecido como saque emergencial do FGTS, segue com liberações programadas daqui a alguns dias. A Caixa Econômica Federal vai liberar nada menos que duas rodadas até o final de semana.

Na próxima quarta-feira, 11 de maio, terão acesso aos saques de até R$ 1 mil da modalidade os beneficiários nascidos em abril. Já no sábado, 14, será a vez dos aniversariantes de maio com saldo disponível para saque no FGTS.