Saúde Itinerante Especializado beneficia população do Juruá neste fim de semana

A 6ª edição do programa Saúde Itinerante Especializado será realizada no Juruá, neste fim de semana. Desta vez, a ação do governo estadual, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), beneficiará pacientes de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Numa ação inédita para a região, Cruzeiro do Sul receberá a 3ª edição do mutirão de atendimentos voltados a crianças com deficiência intelectual, com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A equipe multidisciplinar, que conta com pediatra, neuropediatra, geneticista especialista em saúde da família, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro e assistente social, deve prestar cerca de 732 assistências durante os dias 26, 27 e 28 de maio, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizada na Avenida Lauro Muller, no Bairro Formoso.

O Saúde Itinerante também contemplará as populações de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, com atendimentos na especialidade de oftalmologia. Nesses municípios, a meta da Sesacre é realizar uma média de 250 atendimentos.

Diani Carvalho, assessora técnica da Saúde no Juruá, classifica o trabalho dos envolvidos no programa como desafiador e gratificante, diante dos bons resultados que fazem história na Saúde do Acre.

“Temos um governo que nos possibilita trabalhar para elevar a qualidade de vida do povo. Tanto o governador Gladson Cameli quanto a secretária Paula Mariano não medem esforços para que avancemos. O nosso projeto de humanização da Saúde segue evidenciando o respeito e o cuidado da nossa gestão com a população”, ratificou a assessora.

Agenda dos atendimentos oftalmológicos

Na quinta-feira, 26, em Mâncio Lima, os atendimentos serão realizados no Posto de Saúde Raimundo Reginaldo, situado na Rua Dom José Hascher, no bairro São Vidal.

Na sexta-feira, 27, em Cruzeiro do Sul, os atendimentos serão realizados na Unidade Básica de Saúde Francisco Souza dos Santos, localizada no Bairro do Alumínio, ao lado do Mercado do Agricultor.

No sábado, 28, em Rodrigues Alves, o serviços serão ofertados na Unidade Básica de Saúde Padre Teodoro Arnds, no centro da cidade.

Números expressivos do Saúde Itinerante: quase 68 mil atendimentos realizados na atual gestão

Considerado um dos mais ousados programas de assistência do Estado, o Saúde Itinerante já efetivou quase 68 mil atendimentos nos últimos três anos e meio, beneficiando cerca de 15 mil pacientes em todas as regionais do Estado. Os dados são da Saúde estadual.

Trata-se de uma megaoperação, que oferta gratuitamente consultas médicas, exames de imagem, de apoio diagnóstico, de endoscopia digestiva alta, além de realizar exames laboratoriais, atendimentos de enfermagem, serviços sociais e entrega de medicamentos.

Em todas as edições, o governo firmou parceria com os municípios. A partir deste ano, o Saúde Itinerante passou a atuar na retirada de pacientes das filas de espera, inseridos no Sistema de Regulação (Sisreg). Foi quando a iniciativa passou a se chamar Saúde Itinerante Especializado.

Rosemary Vânia Ruiz, coordenadora do programa, ressalta a missão do projeto, que é promover saúde a milhares de acreanos. “Levamos os serviços aonde a população reside e, a cada etapa concretizada, a gente observa a satisfação da população, que faz questão de nos agradecer”, destaca.

O programa também ampliou a oferta dos serviços à população. A inserção de atendimentos voltados à pessoa com TEA efetuou mais de 1.500 atendimentos nas duas primeiras edições, realizadas em Manoel Urbano e Sena Madureira.