‘Se mudar de canal tem briga’: amigos se reúnem diariamente em bar para assistir ‘Pantanal’

Que o remake da novela ‘Pantanal’ tem feito sucesso com o público não é segredo. A novidade é que toda segunda-feira é dia de chegar mais tarde em casa. Terças, quartas, quintas e sextas também. Isso porque um grupo de 15 amigos se reúne diariamente para tomar uma cerveja gelada e assistir a nova versão da história de Juma e Jove em um bar de Campo Grande (MS).

Nas redes sociais, o técnico de manutenção, Gilson Barcelos, de 42 anos, compartilhou um vídeo em que parte do grupo se reuniu para assistir a novela em um bar no bairro Pioneiros. Segundo ele, a reunião já virou tradição e todos ficam ‘faceiros’ com a novela.

“A novela é muito boa, todo mundo ficou vidrado. Somos todos amigos e às vezes nos encontrávamos depois do trabalho, agora o encontro para assistir Pantanal é sagrado. Se mudar de canal tem até briga”, disse ao g1.

No vídeo é possível identificar alguns homens sentados no balcão do estabelecimento acompanhando a trama. “Cadê a tomada? Alguém desliga a TV?! Pantanal é sucesso por aqui”, brinca com os colegas.