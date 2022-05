Sena Madureira já contabiliza neste ano 14 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes

Um levantamento feito recentemente pelo Conselho Tutelar de Sena Madureira revela uma situação preocupante. Somente nesses primeiros meses do ano, pelo menos 14 casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes já foram confirmados no município.

Na maioria dos casos, os abusadores são pessoas que tem contato diário com as vítimas (Tios, avós, padrastos e até mesmo os pais). “O Conselho Tutelar vem realizando um trabalho de combate a esse tipo de prática. Nesse sentido, é importante que a própria comunidade possa fazer denúncias. Não podemos deixar esse tipo de crime impune, pois as crianças e adolescentes ficam com traumas para o resto de suas vidas”, comentou Lays Mayra, conselheira tutelar de Sena Madureira.

Os casos que chegam ao conhecimento da justiça se desdobram tanto na zona urbana como também na zona rural. “Recomendamos que as famílias redobrem os cuidados. É preciso prestar atenção com quem seus filhos ficam. Muitas vezes, o abuso é praticado por alguém que está dentro de casa”, salientou.

Qualquer denúncia nesse sentido pode ser feita através do número: (68) 99983-8058.

No dia 18 deste mês será celebrado o Dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A data foi instituída em razão da morte da menina Araceli, à época com 8 anos de idade. Ela foi estuprada e morta, sendo que seus algozes nunca foram presos.

A equipe do Conselho Tutelar estará promovendo algumas atividades em Sena Madureira, dentre as quais, palestras para que a comunidade se conscientize ainda mais.