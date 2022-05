Senac acre anuncia Processo Seletivo para suas unidades em Rio Branco

Senac Acre anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vaga efetiva e formação de cadastros de reserva para as unidades de Rio Branco. As inscrições são gratuitas e acontecem das 08h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 20 de maio, exclusivamente através do endereço eletrônico send.ac.senac.br/site/pss