Sérgio Cabral é condenado a mais 17 anos de prisão por propinas

As novas denúncias são decorrentes das operações Calicute, Eficiência e Tolypeutes. Cabral teria recebido R$ 78,9 milhões da empreiteira Odebrecht por meio de propinas relacionadas a obras na cidade do Rio de Janeiro. Os repasses teriam ocorrido na linha 4 do metrô, no Arco Metropolitano, na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 e no projeto de urbanização da favela do Alemão.

A investigação começou em 2018, após denúncia obtida a partir da delação de executivos da Andrade Gutierrez. Também foram condenados dois ex-secretários: Wilson Carlos (18 anos, 11 meses e 12 dias, da Secretaria de Governo, e Hudson Braga (15 anos, um mês e 25 dias), da Secretaria de Obras.

Também um ex-assessor, Wagner Jordão Garcia, foi condenado a cinco anos, 11 meses e 20 dias de reclusão. Já a pena atribuída ao ex-diretor da RioTrilho Heitor Lopes de Sousa Junior foi de nove anos e quatro meses de prisão.