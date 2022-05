Série D: na mira da permanência do G-4, Rio Branco treina no Canarinho

Após realizar dois treinos no CT do Brasiliense, a equipe do Rio Branco embarcou na noite desta quinta-feira (12) para Boa Vista-RR, local da partida da tarde deste sábado (14) contra o Náutico-RR. Os trabalhos realizados no CT do clube candango foram orientados pelo novo técnico estrelado, professor Bruno Monteiro.

Conforme a programação da comissão técnica estrelada, o time faz novo trabalho na tarde desta sexta-feira (13), no estádio Canarinho, local da partida. O atacante Wanderson, suspenso, não seguiu com a delegação do Rio Branco para Boa Vista-RR.

Nesta quinta-feira (12), em conversa com o ge, o técnico Bruno Monteiro explicou que o Náutico é uma equipe qualificada, que possui alguns atletas que, inclusive, já trabalharam com ele em algum momento. “Sabemos que será um confronto equilibrado, difícil e vamos em busca dos três pontos para que possamos continuar no G-4 e mantermos na briga pela passagem de fase que é nosso primeiro objetivo”, pontuou o comandante estrelado.

O Rio Branco-AC é o terceiro colocado no grupo 1 com sete pontos. Já o Náutico-RR aparece na sexta posição, com dois pontos ganhos.

Relacionados

Goleiros: Evandro Gigante e Ramon

Laterais: Pêu (D), Cássio (D), Negueba (E), Johnson (E)

Zagueiros: Yago Ramon, Hiago e Saulo

Volantes/meias: Leonardo, Jackson, Ciel, Alexandre, Matheus Hassem e Matheus Nego

Atacantes: Índio, Rabiola, Roderick, Marcos Bahia, Ramon Soares e Luan