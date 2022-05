Série D: Rio Branco terá mais uma baixa; Tourão dispensa dois

Há poucos dias de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, as equipes do Rio Branco e Humaitá colecionam baixas importantes para encarar as equipes do Porto Velho/RO e São Raimundo/AM, respectivamente.

No Estrelão, o técnico Bruno Monteiro, após perder o zagueiro Yago e o volante Leo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não poderá contar com o lateral direito Pêu. O atleta está vetado para tratar um problema no púbis. Com isso, a expectativa será pela presença na equipe principal do lateral de oficio Cássio ou ainda a presença do volante/lateral Marcão no setor.

Nesta quinta-feira (26), no CT do José de Melo, o técnico Bruno Monteiro faz os últimos na equipe antes do embarque da delegação para a cidade de Porto Velho/RO, local do compromisso do próximo sábado (28) contra o time de codinome da cidade.

Rio Branco/AC e Porto Velho/RO dividem a segunda posição na tabela de classificação do grupo 1, ambos com 11 pontos ganhos. No Estrelão, o técnico Bruno Monteiro analisa o confronto como um confronto de seis pontos.

Humaitá dispensa atletas

A semana iniciou de forma negativa para o Tourão do Humaitá, após derrota para o Trem-AP por 2 a 1. Um dia após o retorno ao Acre, o clube resolveu desligar o volante Dudu e o atacante Aldair. O motivo, segundo informações, estaria associado a atos de indisciplina antes da partida contra o Trem-AP.

Nesta quarta-feira (25), já pensando no compromisso do próximo domingo (29) diante do São Raimundo/AM, em jogo programado para o estádio Florestão, o Tourão do Humaitá treinou no estádio Arena da Floresta. Dudu e Aldair não participaram da movimentação.