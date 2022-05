Série D: Tourão do Humaitá terá mudanças contra o São Raimundo/AM

Com aproveitamento de apenas 22,2% dos pontos disputados no Campeonato Brasileiro da Série D, o Humaitá vai a campo no domingo (29), às 16h, no estádio Florestão, para encarar o São Raimundo/AM. O técnico Álvaro Miguéis para a partida terá três baixas (Dominy, Dudu e Aldair) em relação ao time que perdeu em Macapá-AP para o Trem-AP por 2 a 1.

Na sétima posição na tabela de classificação, com quatro pontos ganhos, o duelo diante do São Raimundo/AM será praticamente um divisor de águas para o Tourão do Humaitá dentro da competição. Uma vitória coloca o time próximo ao G-4, mas uma derrota praticamente “sepulta” as chances da equipe ficar brigando pela parte de cima da tabela de classificação.

Preocupado com a situação da equipe na tabela de classificação, o técnico Álvaro Miguéis segue trabalhando para encontrar o melhor modelo de jogo para o duelo contra o Tufão. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Dominy é baixa certa para a partida. Isaac treinou na posição e certamente vai para o jogo. Outras duas baixas dizem respeito ao volante Dudu e ao atacante Aldair. Os dois jogadores não fazem mais parte do elenco do Tourão, segundo informou o técnico Álvaro Miguéis. Fernandinho ou André e Fabinho serão os substitutos, respectivamente.

A boa notícia para o torcedor do Tourão para o duelo contra o Tufão será a presença do atacante Fabinho entre os titulares. O atleta não somente terminou o Campeonato Acreano figurando como artilheiro – sete gols, mas foi peça chave da equipe na conquista do estadual. O técnico Álvaro Miguéis acredita que, com a presença do artilheiro Fabinho em campo, o Tourão poderá melhorar seu poder de finalização.

Atacante do Tourão nega dispensa

Na tarde desta quinta-feira (26), o atacante Aldair declarou nos microfones do programa “O Grande Lance Esportivo”, da Rádio Difusora Acreana, que não havia sido dispensado do Tourão, mas sim, estaria no departamento médico do clube cuidando de uma lesão. O jogador chegou a falar ainda de uma possível sondagem para deixar o Humaitá. No entanto, antes da entrevista do atacante ao programa esportivo, o técnico do Tourão do Humaitá, Álvaro Miguéis, confirmou no mesmo programa esportivo, que o atleta teria sido dispensado pelo clube porto acrense.