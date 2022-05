Servidores do ISE também são contemplados com auxílio pago pelo Governo, comemora Gehlen

Os servidores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) que ficaram de fora do auxílio alimentação pago aos servidores pelo Governo do Acre terão direito a esse benefício. A confirmação foi dada há pouco pelo deputado estadual Gehlen Diniz (PP).

Na tarde desta quinta-feira (12), Gehlen participou de uma reunião na Casa Civil juntamente com representantes da PGE (Procuradoria Geral do Estado) e Jhonatan Donadoni, chefe da Casa Civil. “Expusemos a situação dos servidores do ISE e, para a nossa grata satisfação, o Governo do Estado também contemplará esses profissionais. Na oportunidade, defendi que seja pago retroativo ao mês de março. Fico feliz em poder contribuir com esses guerreiros”, enfatizou.

Na semana que vem, o Governo do Acre enviará um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa que versará sobre a concessão do auxílio.

O valor do auxílio alimentação estipulado pelo Governo é variado. Quem ganha até 4 mil reais, o auxílio é de 500 reais. Já para quem tem salário superior aos 4 mil reais, o valor é 420 reais.