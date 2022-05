Sesacre alerta municípios sobre possíveis casos de hepatite aguda grave de causa desconhecida

Com o surgimento de 16 casos suspeitos de hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças pequenas, sem doenças prévias, no Brasil, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já está atenta à questão.

Os primeiros casos foram identificados na Escócia. Até esta terça-feira (10), mais de 300 foram registrados em pelo menos 20 países.

Os sintomas iniciais vivenciados por crianças abaixo dos 5 anos são: dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia. Esses podem evoluir para o quadro clássico de hepatite: icterícia, urina mais escura, fezes claras.

“Ainda não fomos informados de nenhum caso suspeito no Acre”, destaca uma nota do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) enviada à reportagem do ContilNet.

Embora não tenha sido notificada, a pasta informou que já está elaborando uma nota técnica para comunicar o risco aos municípios.

“Já estamos elaborando nota técnica de comunicação de risco aos municípios”, finaliza.

Veja o que se sabe até agora:

Segundo a OMS, já são 348 casos prováveis da hepatite misteriosa.

No Brasil, pelo menos 16 casos são investigados.

Os primeiros casos foram reportados em 5 de abril, quando a autoridade responsável do Reino Unido notificou a OMS de 10 casos de hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças pequenas, sem doenças prévias, com idades de 11 meses a 5 anos, na Escócia.

Os sintomas vistos no Reino Unido incluem enzimas (substâncias) hepáticas acentuadamente elevadas, muitas vezes com icterícia e às vezes precedida por sintomas gastrointestinais, principalmente em crianças até 10 anos de idade.

No Reino Unido, infecções pelo Sars-CoV-2 e/ou adenovírus foram detectadas em “vários casos”, disse a OMS, sem especificar quantas infecções ocorreram. Também não está claro se esses dois vírus tiveram relação com os casos de hepatite.

Nos Estados Unidos, 109 estão sob investigação. Destes, cinco foram fatais, de acordo com a agência France Press.

Os casos de inflamação hepática grave foram detectados em 25 estados e territórios dos EUA em crianças com uma média de idade de apenas dois anos, disse um alto funcionário dos Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Segundo o CDC, “a vacinação contra a Covid-19 não é a causa da doença”.

Foi confirmado que mais da metade das crianças doentes nos EUA testaram positivo para o chamado adenovírus “tipo 41”.

Com informações do G1.