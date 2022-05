Setor produtivo e governo discutem plano para reconstrução da economia do estado  

Lideranças empresariais do setor produtivo e representantes do governo do Acre estiveram reunidos na manhã de quarta-feira, 4 de maio, na sede da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), para dar início às discussões que visam à construção de um plano de reconstrução da economia local.

O encontro contou com a presença dos presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano; da Federação de Agricultura e Pecuária (FAEAC), Assuero Veronez; da Federacre, Rubenir Guerra; do superintendente do Sebrae/AC, Marcos Lameira; e dos secretários de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita; e Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo.

De acordo com José Adriano, é essencial que haja um plano de desenvolvimento que contemple os próximos 10 ou 20 anos. “Precisamos reconstruir a economia local, com sinergia entre todos os parceiros dos segmentos empresarial e público, por meio de uma proposta que conecte interesses das esferas públicas e da iniciativa privada, com esse olhar do setor produtivo”, destaca o presidente da FIEAC.

Para o empresário, que também é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Acre, a proposta a ser elaborada precisa convergir com o planejamento do poder público. “Queremos começar a trabalhar imediatamente, já olhando para o ano de 2023, programar todo o tipo de necessidade, do ponto de vista orçamentário, para que essa proposta saia do papel. Neste momento, o setor produtivo se vê contemplado pelo poder público, no âmbito da estratégia de reconstrução da economia do estado. É uma oportunidade inédita, considerando que a atual gestão tem dado o devido protagonismo ao setor produtivo com a presença de representantes técnicos em pastas estratégicas para o desenvolvimento do Acre. Estamos otimistas de que bons resultados virão”, assinalou José Adriano.