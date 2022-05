Shows de Wanderley Andrade e banda Rabo de Vaca levam 10 mil pessoas para praça de Cruzeiro do Sul

Inicialmente, o governo informou que a entrada do evento seria um de 1 quilo de alimento não perecível para ser doado a instituições beneficentes na cidade, mas segundo o secretário, como era em local aberto, não foi feita essa arrecadação.

“Foi muito acima da nossa expectativa, a gente vive um retorno, ainda não vencemos a pandemia por completo, então ficamos com receio se as pessoas iriam comparecer ao evento. Mas, superou todas as expectativas mesmo. Foi super tranquilo, uma festa bonita, o povo veio realmente para comemorar a vida e esse retorno”, disse o secretário.

A ação foi uma parceria entre governo, Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) e a prefeitura de Cruzeiro do Sul. E marcou a volta das atividades com presença do público desde o início da pandemia.