Sicredi é reconhecido como um dos melhores analistas de projeções macroeconômicas do Brasil

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, garantiu a 9ª posição no Top Geral na 16ª edição do Prêmio Broadcast Projeções. Esse é o segundo ano consecutivo em que o Sicredi é reconhecido no ranking, que traz as instituições financeiras e consultorias econômicas que mais acertaram as estimativas sobre as variáveis macroeconômicas de 2021.

O Prêmio Broadcast Projeções avalia a precisão das projeções para inflação (IPCA e IGP-M), taxa Selic, taxa de câmbio, Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e dívida pública. A boa qualidade dessas projeções é um fator fundamental na tomada de decisão de investimentos.

“Ficamos muito contentes com o reconhecimento e agradecemos à Agência Estado por promover seus rankings de projeções, instrumentos que auxiliam os agentes nas tomadas de decisões em um mercado tão incerto”, diz Pedro Lutz Ramos, economista-chefe do Sicredi. “O cenário econômico de 2021 foi muito desafiador, com questões como a permanência da pandemia, os pacotes fiscais em economias centrais de magnitudes impensáveis, as incertezas em relação às contas públicas e a inflação no país, entre outros fatores que tornaram o trabalho do economista especialmente complexo. Estar atento a cada mudança no cenário foi fundamental para conseguirmos um resultado tão positivo”, complementa.

No ranking, a premiação na categoria Top Geral é para as dez instituições que mais acertaram previsões para a inflação (IPCA e IGP-M), taxa Selic, taxa de câmbio, Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e relação entre dívida pública e PIB.

O Sicredi oferece análises do mercado financeiro por meio de uma equipe de analistas especializados que tem como objetivo auxiliar os associados na gestão de seus investimentos. Mensalmente a instituição financeira cooperativa disponibiliza materiais de apoio como Relatórios Econômicos, Panorama de Investimentos e do Setor Agro, além de atendimentos personalizados que visam indicar as melhores opções para as tomadas de decisões. Os materiais ficam disponíveis no site da instituição.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

