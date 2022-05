Sine Acre oferece mais de 70 vagas de emprego nesta segunda-feira; confira

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) oferece 79 vagas de emprego para diversas áreas nesta segunda-feira (23) em Rio Branco e Bujari.

Para se candidatar às vagas, que podem ser rotativas, os candidatos devem ter um cadastro no Sine. Para fazer, é preciso levar Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e escolaridade, RG/CPF e título de eleitor para realizar o cadastro.

As vagas disponíveis são para os cargos de ajudante de obras (para moradores do Bujari), auxiliar de costura, auxiliar de mecânico de autos, costureira (malhas), cozinheira em geral, eletricista, eletrotécnico, embalador – a mão (PcD), empregada doméstica, fonoaudiólogo, jardineiro, mecânico de automóvel, operador de câmera de vídeo, organizador de evento, padeiro, peixeiro (comércio varejista), serventes de limpeza (para os moradores do Bujari), supervisor de almoxarifado, técnico de refrigeração de instalação, terapeuta ocupacional, vigia (para moradores do Bujari).

O atendimento ocorre por telefone, onde o Sine fornece mais informações sobre as oportunidades divulgadas. Para conferir se as vagas ainda estão disponíveis, basta entrar em contato através dos telefones 0800 647 8182 ou (68) 3224-5094.