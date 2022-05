Sipam diz que frente fria chegará entre a noite deste domingo e a madrugada da segunda-feira no Acre

De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Sipam, a instabilidade volta a aumentar em todo o Acre neste domingo (15), devido a aproximação de uma frente fria no sul da Amazônia.

Para este domingo a previsão ainda será de sol forte e calor em todo o Acre, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Há possibilidade de temporais em todo o estado. A frente fria chegará entre a noite deste domingo e a madrugada da próxima segunda-feira ao Acre, trazendo mais um evento de friagem, que será de forte intensidade.