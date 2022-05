Sofrendo efeitos da pandemia, expectativa é que PIB do Acre seja o pior do país esse ano

Um estudo realizado pela consultoria MB Associados a partir de dados do IBGE, mostra o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) nos estados brasileiros desde o início da Pandemia, mostra que o Acre é um dos estados que estão perdendo representatividade no PIB nacional.

Além do Acre, Alagoas, Ceará e Bahia também integram a lista de ‘negativados’. Segundo o economista-chefe da consultoria, Sergio Vale, “são regiões que dependeram muito de auxílios públicos concedidos durante a pandemia. E com o fim do auxílio e o aumento da inflação, o consumo tende a ficar mais deprimido”, explicou em entrevista ao jornal Gazeta do Povo.

O estudo da MB Associados também traz expectativa de crescimento para este ano. Das 27 unidades da federação, 14 deverão registrar um crescimento superior ao nacional em 2022, e esta projeção não é nada animadora para o Acre, cujo PIB deve ficar em -0,3%, seguido do Amazonas (-0,2%), Bahia (-0,2%) e Amapá (-0,1%).

O economista aponta que os efeitos do crescimento vão ser muito diluídos na Região Norte. De um lado, há maior demanda por minério paraense; de outro, a região sofre com a pobreza endêmica. “Há problemas para a exploração legal dos recursos da Amazônia”, diz Vale.

No acumulado de crescimento do PIB entre 2020 e 2022, o PIB acreano retraiu em -0,9%.

Projeção para o crescimento do PIB dos estados no acumulado de 2020 a 2022