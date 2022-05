Solimões relembra papo com filho Gabriel sobre homossexualidade

Solimões, da duplas com Rio Negro, concedeu uma entrevista para André Piuti, que comanda um canal do YouTube. Durante o papo, o cantor relembrou de quando seu filho Gabriel revelou a sua orientação sexual.

“Eu e Gabriel, no tempo que viralizou nas redes sociais, tiramos muita gente do armário. Muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que não conversavam com os pais, com o irmão, e agora conversam”, pontuou.

O momento com o filho foi de muito acolhimento e respeito. Solimões é o maior incentivador da carreira de Gabeu, nome artístico de Gabriel, que é um dos representantes do movimento musical LGBTQIA+ do sertanejo.

“Poder contribuir de forma positiva para o desenvolvimento de outras pessoas tornou este momento ainda mais especial”, continuou o cantor.