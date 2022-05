“Somos o Estado mais seguro da Amazônia”, diz secretário de Segurança Pública do Acre

Enquanto discursava durante a assinatura da ordem de serviço da construção da base integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), nesta sexta-feira (6), na presença do governador Gladson Cameli, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, disse que o Acre é modelo de combate ao crime para outros Estados do Brasil.

“Outros Estados, como Rondônia, por exemplo, nos perguntam como temos conseguido reduzir a violência de forma tão significativa”, afirmou o gestor.

Paulo Cézar também garantiu que a unidade é a mais segura de toda a região amazônica ao abordar os números que tratam da redução de mortes violentas e crimes por força policial.

“Somos o Estado mais seguro da Amazônia, e isso é fruto de muito trabalho por parte das forças de segurança e dos investimentos feitos pelo Governo com apoio da nossa bancada federal”, finalizou.

Embora tenha destacado os números relacionados aos crimes convencionais, o secretário não enfatizou o fato de que o Acre ainda é um dos estados brasileiros mais perigosos para mulheres, levando em consideração que assume o topo do ranking de feminicídio. Em menos de uma semana, três casos foram registrados em diferentes municípios.