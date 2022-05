Sub-20: 2ª rodada começa neste sábado com três jogos em locais distintos

O Campeonato Acreano de Futebol Sub-20 chega neste sábado (21) a sua segunda rodada da fase classificatória com três partidas em locais distintos. Pela manhã, no estádio Florestão, dois jogos serão realizados. No primeiro duelo, às 7h30, o Andirá estreia na competição diante do invicto Rio Branco, em compromisso válido pelo grupo B.

No Estrelão, o técnico Pedro Balu vai contar com a estreia do lateral esquerdo Natan e do atacante Paulista. Os dois atletas tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Dário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão aptos para o jogo.

Na sequência, às 9h30, o Náuas e Plácido de Castro entram em campo na busca de reabilitação pelo grupo B. Os dois times estrearam com derrota e somente a vitória interessa.

No período da tarde, às 15h, no estádio Marreirão, na cidade de Sena Madureira, o time de codinome da cidade recebe o São Francisco, no jogo bastante aguardado e com expectativa de casa cheia no estádio Marreirão.

O técnico Artur de Oliveira, da equipe do Vale do Iaco, acredita na reabilitação da equipe após revés na estreia contra o Rio Branco por 1 a 0. “Fizemos um bom jogo na estreia, mas, infelizmente, a bola não quis entrar e saímos derrotados, mas estamos confiantes numa vitória neste sábado diante de nosso torcedor”, disse o treinador.

Entre as apostar da equipe senamadureirense para buscar a primeira vitória na competição está o atacante Alif. O atleta esteve disputando na temporada passada a competição com a camisa da Adesg e durante a semana teve sua situação regularizada. O atleta nesta temporada figurou em várias partidas com a camisa da Adesg durante a disputa do Campeonato Acreano de Profissionais.