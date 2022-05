Sub-20: Tricolor e Tigre vencem; Imperador e Estrelão empatam

O Campeonato Acreano Sub-20 prosseguiu no sábado (28), com três partidas no estádio Florestão. Nove gols, uma surpresa, um empate e ainda uma goleada, sacudiram a rodada, a terceira da competição.

No jogo de abertura, Galvez e Rio Branco-AC fizeram uma partida equilibrada pelo grupo B e, após os 90 minutos de bola rolando, prevaleceu o empate por 1 a 1. Com o ponto somado, o Imperador chega ao segundo ponto na tabela, figurando na quarta posição da chave. Por outro lado, o Estrelão chegou aos quatro pontos, mesma pontuação do líder São Francisco, que tem um jogo a menos.

Queda do invicto Galo

Na sequência, o Plácido de Castro surpreendeu e venceu o então invicto e com 100% de aproveitamento na competição, a equipe do Atlético Acreano, por 1 a 0. O Tigre do Abunã abriu o placar ainda nos primeiros minutos de partida e conseguiu superar a pressão do time celeste até o apito final do árbitro. Com o primeiro triunfo na competição, o Tigre do Abunã somou os seus três primeiros pontos no torneio e aparece na quarta posição no grupo B. Já o Atlético-AC perdeu a chance de antecipar a classificação, mas ainda lidera a chave, juntamente com Humaitá e Independência, todos com seis pontos.

No fechamento dos jogos do sábado, o Independência não tomou conhecimento do Vasco da Gama e venceu pelo placar elástico de 5 a 1, assim também virando líder da chave B. Por outro lado, o Vasco da Gama continua isolado na lanterna do grupo sem nenhum ponto somado na tabela de classificação.

Conforme a tabela, a terceira rodada será finalizada na quarta-feira (1), com dois jogos no Florestão. Pelo grupo A, às 14h30, o Náuas encara o Humaitá. Logo depois, a partir das 16h30, o Andirá encara o Sena Madureira pelo grupo B.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1°) Humaitá – 6 pts

Independência – 6 pts

Atlético-AC – 6 pts

4°) Náuas – 3 pts

Plácido de Castro – 3 pts

6°) Vasco-AC – 0

Grupo B

1°) São Francisco – 4 pts

Rio Branco-AC – 4 pts

3°) Andirá – 3 pts

4°) Galvez – 2 pts

5°) Sena Madureira – 0