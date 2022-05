Sucuri de cinco metros é capturada por equipe dos Bombeiros no interior do Acre

Uma cobra sucuri, com mais de 5 metros de comprimento, foi capturada por militares do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira, 18, em Tarauacá.

Segundo informações do portal Juruá Online, os militares foram acionados por causa de um animal silvestre, quando chegaram ao local se depararam com a serpente.

A cobra foi retirada pelos combatentes e levada em seguida até as margens do Rio Tarauacá, sendo liberta em seu habitat natural.

8 curiosidades sobre a fascinante sucuri, a maior cobra do mundo

É aquática

A sucuri gosta de ficar na água, onde consegue se mover mais rapidamente do que em terra. Ela vive principalmente em zonas pantanosas da América do Sul, dentro de rios. Seus olhos e nariz se localizam na parte de cima da cabeça, para poder ver acima da água sem mostrar seu corpo.

É menor do que se pensa

Na imaginação popular, o tamanho da anaconda muitas vezes é exagerada. Já surgiram vários relatos de anacondas gigantescas, com mais de 10 metros de comprimento! Mas nenhum desses relatos pode ser comprovado e fazer uma estimativa é muito mais difícil do que parece. A maior anaconda registrada tinha um pouco mais de 6 metros de comprimento.

Não tem limite de tamanho

Por outro lado, alguns relatos poderão ser verdadeiros. A anaconda continua a crescer por toda a vida. O tamanho de uma anaconda depende principalmente das condições de seu habitat, como a quantidade de comida disponível. Em zonas férteis da floresta amazônica, poderão existir anacondas muito maiores, que nunca foram registradas.

Não é venenosa

No mundo das cobras, existem dois métodos principais para matar presa: veneno e estrangulamento. A sucuri apanha animais que se aproximam dele e enrola seu corpo à volta da presa. Depois ela aperta, até o animal morrer de asfixia ou esmagamento. Uma mordida de anaconda não é mortal (mas o que acontece a seguir é).

Não gosta de comer humanos

Apesar de ser uma ideia interessante para alguns filmes de terror, a anaconda verde não tem por hábito comer pessoas. Seu alimento preferido são animais da floresta menores, como peixes e aves. Mas a anaconda também come animais maiores, podendo até comer uma capivara inteira.

Mas é canibal

Entre anacondas, a fêmea é dominante, crescendo bastante, mais do que o macho. Na época de reprodução, depois de ter terminado a copulação, a fêmea pode comer o macho. Talvez seja por isso que a anaconda vive sozinha o resto do tempo.

Inspirou vários filmes

A anaconda protagonizou vários filmes de terror. A série de filmes Anaconda exagera o tamanho da cobra e a torna muito mais mortífera que na realidade (a sucuri não caça assim!).

Existe uma cobra mais comprida

A sucuri é a maior cobra do mundo, mas não é a mais comprida. A cobra que detém esse recorde é a píton-reticulada, do sudeste asiático, que pode chegar a mais de 7 metros. Mas a píton-reticulada é muito mais magra que a anaconda. Em termos de tamanho total (comprimento e espessura), a anaconda é definitivamente a maior cobra do mundo.