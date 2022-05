Suspeito de matar estudante da Unicamp com 28 facadas confessa crime, diz delegado

De acordo com o delegado, Michael Douglas da Silva , de 28 anos, afirmou que matou Mayara Roquetto Valentim , de 23 anos, para roubar o celular dela. Ele ainda não tem advogado de defesa.

Mayara foi assassinada no domingo (15) após sair para uma caminhada na estrada da Serra da Paulista. O suspeito estava escondido em uma mata e abordou a vítima.

“Ele viu que ela estava usando um telefone celular e foi para roubar. Ela se negou a entregar, então ele a matou. O que ele falou foi isso”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, não houve abuso sexual. “Falei com o médico ontem, estava tudo íntegro. Ele [suspeito] falou que abaixou um pouco as calças dela para ver se tinha mais pertences, mas ele não mexeu, não”, relatou o delegado.