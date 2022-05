Suspeito de matar idoso na zona rural se entrega na Delegacia de Sena Madureira

A morte do trabalhador rural Crispiniano de Almeida Santos, 61 anos de idade, caminha para ser elucidada. Isso porque um dos principais suspeitos do crime já se encontra atrás das grades. Trata-se do braçal E. N. S, 30 anos de idade.

Se sentindo encurralado pela Polícia, ele decidiu se entregar na Unidade de Segurança Pública de Sena nesta segunda-feira (16). “Tão logo tomamos conhecimento do homicídio começamos uma intensa investigação. Sexta-feira passada fomos ao local do crime e coletamos mais provas. Com base nisso, um dos suspeitos resolveu se entregar”, enfatizou o delegado Leonardo Meyohas.

A investigação sobre o caso segue em andamento, visto que, há outro infrator envolvido no homicídio.

Segundo consta, a morte de Crispiniano ocorreu na madrugada do dia 7 de abril no ramal Pedro Gomes. Naquela fatídica data, ele se encontrava em casa na companhia da esposa e duas enteadas. Em dado momento, ouviu alguém batendo na porta e ao abri-la foi esfaqueado na barriga, morrendo instantaneamente.