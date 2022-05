Tarauacá: homem abandona motocicleta e mais de 8 kg de maconha após perseguição na BR-364

Os militares receberam uma informação com as características do suspeito e que o indivíduo estaria trazendo drogas em uma mochila. A equipe policial montou uma barreira na rodovia e visualizou a aproximação do veículo. O condutor, ao perceber a presença da polícia, retornou e fugiu.

Os militares acompanharam a motocicleta e avistaram quando o homem jogou a mochila. Os policiais pegaram a mochila e prosseguiram, mas não conseguiram capturar o suspeito, que abandonou a motocicleta e fugiu a pé. Dentro da mochila tinha 8,465 quilogramas de substância aparentando ser maconha.

Os militares encaminharam o entorpecente apreendido, juntamente com a motocicleta, a delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.