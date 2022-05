Tatuador revela detalhes da tatuagem íntima de Anitta: “ela se empolgou”

Lucas Maffei, tatuador responsável por fazer uma tatuagem íntima na cantora Anitta, revelou alguns detalhes do desenho, que voltou a ser assunto na mídia nas últimas semanas, por conta de uma declaração feita pelo cantor Zé Neto, em meados de maio.

Em conversa com o jornalista Gilberto Júnior, da revista ELA, do jornal O Globo, o tatuador contou que a cantora fez duas artes com ele: uma na região genital e outra no ânus.

“Ela se empolgou”

Ao comentar sobre o assunto, Lucas revela que ficou surpreso, já que a princípio, Anitta iria fazer apenas a primeira tatuagem íntima. “A intenção era tatuar apenas a região genital, mas ela se empolgou e quis fazer algo no ânus. Achei bem inusitado.”, afirmou o gaúcho.

Na sequência, ele revelou do que se trata a tatuagem íntima da artista: “Escrevi a palavra love (amor, em inglês)”, comentou Maffei. “Preferi não explorar muito a situação para preservar minha vida particular nas redes sociais.”, explicou ele.

De acordo com o tatuador, o trabalho foi feito na casa da cantora e na época, ela estava acompanhada de um amigo, que a motivou: “Botaram pilha e ela entrou na onda.”, disse Lucas Maffei.

Tatuagem de Anitta causou polêmica entre sertanejos

No sábado (28), Anitta se manifestou pela primeira vez sobre a alfinetada do cantor Zé Neto, a respeito da tatuagem que fez no ânus. Na época, ele disse: “Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou mal”, comentou.

A declaração do cantor, no entanto, vem causando uma verdadeira crise no universo sertanejo, onde artistas estão sendo alvos de investigações e até mesmo tendo shows de cachês milionários cancelados.

A famosa, por sua vez, não perdeu a oportunidade de debochar da situação: “E eu achando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó”, comentou ela em seu perfil no Twitter.