Tatum e Brown lideram os Celtics e ficam perto de 1ª final da NBA

– Não podemos pensar que acabou. Precisamos voltar para casa como se estivéssemos perdendo por 3 a 2, com aquela sensação de urgência de que é um jogo que temos de ganhar, não relaxando porque estamos em cima. É possível para o Miami reagir. Obviamente, fizemos isso na última série (contra o Milwaukee Bucks), então, sabendo disso, não estamos satisfeitos. O trabalho ainda não terminou – disse Tatum.

No primeiro tempo, Brown anotou apenas seis pontos, enquanto Tatum só fez quatro pontos. A dupla cresceu na segunda metade do jogo e foi decisiva, participando com cesta ou assistência em 45 dos 56 pontos dos Celtics. Foram 19 pontos de Brown e 18 de Tatum.