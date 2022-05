“Todos os anos, temos que sair de casa”: o drama de quem mora há décadas em áreas alagadiças

Aos 54 anos de idade, o diarista Edinaldo Liberalino já enfrentou muitas dificuldades na vida. Uma delas diz respeito à moradia. Há 13 anos ele reside no Bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira, e relata que durante todo esse tempo, na época da cheia do rio Iaco, precisou sair de casa com a família.

Nesse ano de 2022 não foi diferente. Edinaldo se mudou duas vezes e, em uma delas, passou 22 dias no abrigo público (ginásio Hermilton Gadelha Pessoa). “O que posso dizer é que o sofrimento é grande. Nas mudanças, o pouco que tínhamos acabamos perdendo, sem falar que é muito ruim estar longe de casa. Nesses 13 anos que moramos aqui, todos os anos fomos afetados pela alegação”, contou.

O diarista que enfrenta problema de coluna e não é aposentado, mora com a esposa e mais 5 filhos no local. “O pouco que a gente consegue é pra comprar alimentos. Ainda não deu pra juntar dinheiro e comprar terreno em um Bairro firme, mas continuamos sonhando em sair desse sofrimento. Esperamos que o poder público nos ajude nesse sentido”, comentou.

Assim como Edinaldo Liberalino há outros moradores nessa mesma situação. Para se ter uma ideia, a enchente desse ano afetou dezenas de famílias em Sena Madureira. “Agora estamos tranquilos porque o rio secou, mas quando chegam os meses de janeiro, fevereiro e março volta toda a preocupação. É nessa época que o Rio enche bastante e acaba nos atingido”, finalizou.