Torneio beneficente é realizado para arrecadar dinheiro para cirurgia de morador de Senador Guiomard

O promotor de eventos Tampinha Bittar realiza torneio de futebol beneficente neste domingo (15), para arrecadar dinheiro para a cirurgia e tratamento de Valdemar Canuto, morador do município. O torneio de futebol feminino inicia às 9h, com inscrição no valor de R$70 e premiação de um porco, e o torneio masculino inicia às 11h30, com inscrição de R$150 e uma novilha como prêmio.

Durante o evento beneficente, haverá venda de churrasquinho e bebidas, além de bingos e leilões pequenos, torneio de sinuca e outras atividades. Segundo Tampinha Bittar, diversas atrações musicais estão confirmadas como a cantora Clau Silva, Cleyton Costa, Boby Ney e Boby Nilton, Janildo Reis e Jerson Reis.

De acordo com Tampinha, as inscrições para o torneio são abertas para quem tiver interesse, basta ir com chuteira sem trava (society). O evento é aberto ao público e o espaço comporta aproximadamente 1800 pessoas.