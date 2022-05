Tragédia: criança de 1 ano e 8 meses morre vítima de afogamento no interior do Acre

Uma menina de 1 ano e 8 meses morreu vítima de afogamento na manhã desta quinta-feira (26). O fato aconteceu em uma residência localizada no bairro Portelinha, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a criança estava dentro de um balde com água na parte de trás da casa, quando a mãe dela saiu por cerca de 2 minutos e, ao voltar para o local, percebeu que a criança havia se afogado.

Rapidamente a mulher tirou a criança da água e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância e os paramédicos deram os primeiros atendimentos ainda no interior da residência. Mesmo com um rebaixamento de consciência, a menina chegou com vida até a Unidade Mista de Saúde, onde recebeu os procedimentos de reanimação, mas não resistiu e morreu.

Um boletim de ocorrência informativo foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia.