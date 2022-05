Transamazônico Festival, moda beleza e mais na coluna do Moisés Alencastro

Transamazônico Festival Internacional de Cinema LGBTQIA

A segunda edição do + que aconteceu no último foi um sucesso! O desafio foi enorme, afinal de contas, a pandemia ainda não acabou, apesar dos casos de Covid-19 terem reduzido significativamente, devido a ampliação da cobertura vacinal, promover eventos culturais com a temática da comunidade LGBTQIA+ é resistência. Falando em vacina, bora se vacinar, gente! A vacina salva vidas!

Promover cultura, arte, cinema em tempos tão obscuros como os de agora, no Brasil, é um desafio. Mas, nós, artistas, produtores, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, amantes da arte, seguimos resistindo, resistindo aos retrocessos e ocupando os espaços da nossa cidade.

Foi uma emoção poder ver um aglomerado de pessoas de volta ao teatro para prestigiar grande produções mundiais. Gente sorrindo, se vendo novamente após tanto tempo de isolamento, se emocionando, sentindo. Uma experiência diferente da primeira edição do Transamazônico, em 2021, que foi totalmente online.

Em 2022 pudemos nos reunir para prestigiar tantos filmes fantásticos, produções internacionais, nacionais e acreana. Sim, teve filme acreano estreando no Transamazônico: “Maués, A Garças” emocionou o público, arrancou lágrimas, gargalhadas, lembranças e transbordou afeto. Agradecemos a todas, todos e todes que nestes quatro dias de evento nos prestigiaram, fosse com a presença física nas sessões, fosse pelas redes sociais.

Agradecemos aos parceiros e parceiras: distribuidoras Viitrine Filmes e Olhar, Casa Ninja Amazônia e a artista multicultural Karla Martins. Sem a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, o projeto não seria possível e aproveitamos para estender nosso agradecimento à Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e à equipe que organizou, pensou e promoveu o Transamazônico Festival internacional de Cinema LGBTQIA+. Até a próxima edição! Valeu! Veja quem passou por lá:

Chapéus made in Acre

Tem empresa acreana brilhando lá fora e fazendo a cabeça de todo mundo. A Sol e Lua Chapelaria (@chapelariasolelua), que nasceu em plena pandemia, em uma sala anexo a uma loja de automóveis, foi convidada e está participando de grande evento de moda autoral do país, o Movimento Carandaí 25, que acontece no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Lindomar Aquino, diretora comercial, avisa que só o convite foi para expor, mas como aconteceu próximo a tada de realização do evento, não deu tempo de preparar a coleção, mas ela fez questão de levar na mala algumas peças que estão o maior sucesso. O grande destaque da empresa não é simplesmente fazer chapéus, mas dar a eles todo um tratamento criativo e exclusivo, inclusive, alguns chapéus já apareceram nos looks de alguns artistas, e outros prometer surgir com chapéus made in Acre.

Festa em dose dupla

Sábado (30), na Chácara Itália, na Estrada do Quixadá, foi pra lá de animado. É que Lidiane Moraes e Karinne Correia Wanderlei comemoraram aniversário em dose dupla, com direito a convidados queridos e a lembrança de uma amizade da vida toda. No menu Churrasco, cerveja, drinques, música ao vivo e muita animação. A festança rolou até altas horas. Veja as fotos

“Amor de Mãe, Toque de Carinho” campanha Via Verde Shopping

A campanha do Via Verde Shopping com o tema “Amor de Mãe, Toque de Carinho” começou no dia 29 e vai até o dia 8 ou enquanto durar os estoques. Na ação deste ano, todos os clientes que compram acima de R$ 250, ganham automaticamente um brinde da L’Occitane e uma água perfumada da Casa Belmina, lançamento exclusivo da marca. As marcas que estão participando da campanha são lojas presentes no espaço do shopping. Aproveite e demonstre amor e carinho para uma pessoa especial!

Lançamento do Prêmio de Jornalismo do MPAC

A 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) tem data de lançamento confirmada para o próximo dia 12 de maio. O evento trará a palestra “A estrutura de uma notícia falsa e seu poder de convencimento”, ministrada pelo professor de direito constitucional da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), Ulisses Melo. Em 2022, o prêmio terá como tema a “Cidadania transformada em notícia”. A programação também será transmitida pelo canal do MPAC no Youtube e as inscrições serão feitas no endereço eletrônico: eventos.mpac.mp.br.

Ao todo, quatro categorias estarão em disputa, distribuídas entre imagem, mídia audiovisual e mídia escrita, além dos destaques acadêmicos. Serão concedidos troféu e prêmio em dinheiro aos melhores trabalhos em cada categoria. O regulamento e o formulário de inscrição no concurso estarão disponíveis a partir de 12 de maio no site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Posse

Nesta sexta-feira, 06, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) dará posse aos promotores de Justiça Meri Cristina Amaral Gonçalves, Alessandra Garcia Marques, Francisco José Maia Guedes e Getúlio Barbosa de Andrade, que foram promovidos ao cargo de procurador de Justiça.

A posse será realizada durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidido pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelo canal do MPAC no Youtube (youtube/mpacre).

Parabéns, Capitão!

Luís Eduardo Barbosa Holanda, filho do casal Siberman e Mariane Holanda, conhecido carinhosamente por “Capitão”, reuniu grupo de amigos e amigas no feriado de 21 de abril, na sede campestre da Associação do Mistério Público do Estado do Acre – AMPAC, na Estada do Quinari, para celebrar seus 13 anos de idade. O buffet ficou a cargo de Silvia Montenegro. Foi um tarde pra lá de animada com várias brincadeiras e jogos. Veja as fotos!

Reinauguração do restaurante do Nobile Suítes Hotel

Simão Neto e Janayna Pacheco receberam 60 convidados na noite da última sexta-feira (29), para a reinauguração do restaurante do Nobile Suítes Hotel. E a reabertura não poderia ter sido em melhor estilo: a talentosa chef de cozinha Márcia Papaynnaros assinou o cardápio da noite.

O jantar contou com duas entradas: dadinhos de tapioca com geleia de pimenta e chutney de abacaxi e salada Caesa e quatro pratos principais: Fettucine de camarão, risoto de limão siciliano com peixe crocante, espaguete ao molho pesto e espaguete a carbonato. Todos os pratos elogiadíssimos.

Ao som da bela voz da cantora Camila Soares e com drinques do bartender Jean Lopes os convidados se revezaram de mesa em mesa, já que a maioria se conhecia. O restaurante é o destino certo para se deliciar com café da manhã, almoço e jantar. Nas quintas-feiras happy hour com música ao vivo. Veja quem passou por lá.

Culto Ecumênico

Emoção, confraternização, reflexão e conexão com a fé marcaram o culto ecumênico realizado pela Pastora Noêmia, Mãe Marjoana de Xangô e Ministro da Igreja Católica Regi contagiaram os formandos em Direito da U:VERSE, seus familiares e amigos na noite de quarta-feira, 4. Um momento histórico de celebração e respeito entre os credos e religiões, mas, acima de tudo, o exercício da lei religiosa maior, que é o amor.

***Mãe Marajoana de Xangô é dirigente da Tenda de Umbanda de Luz da Vida e pela segunda participa de culto ecumênico de formatura de seus filhos de santo. A bacharel em Direito e futura advogada Biatriz Melo é uma das formandas e é filha de santo de Mãe Marajoana.

Rose Moreto

Arquiteta Rose Moreto chamou uma turma de amigos bem animada para comemorar seu aniversário em um dos camarotes do Tardezinha & Fishes, no dia 21 de abril. Foi uma noitada das boas. Olha só os cliques!