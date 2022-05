Tratando Câncer, Jéssica Sales volta ao Acre e visita Aleac: “Minha força não é humana, mas de Deus”

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) visitou a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (4) e foi recepcionada com muito carinho pelos deputados estaduais, que destacaram a força e alegria com que a deputada tem enfrentado o câncer de mama, com o qual foi diagnosticada no final do ano passado.

Emocionada, Jéssica fez uma fala no plenário e agradeceu o carinho que tem recebido de toda a população. Segundo ela, essa força que todos enxergam “não é humana, mas de Deus”.

Jéssica está no Acre para entregar obras em Cruzeiro do Sul e disse que se dedicar ao trabalho é uma das formas que encontra para enfrentar a doença. “Depois de todo processo que tive com o diagnóstico, posso dizer com toda certeza que minha visão de parlamentar chega além de partido, governo. Hoje, o mais importante é o que eu faço pelo meu Estado, que é cuidar das pessoas, da nossa população, que é quem temos que abraçar com respeito. Apesar do diagnóstico, diagnóstico de câncer que é pesado, é pelo meu Estado, povo acreano, servidores públicos, essa luta. Ela não é por mim. Eu sou muito grata a Deus e ao meu Estado pelas mensagens e orações, e é por isso que eu não fraquejo em nenhum momento”, disse.

Ela parabenizou ainda aos deputados quanto ao trabalho que tem sido realizado pela Assembleia Legislativa. “Tenho muito orgulho da Casa do Povo, onde começou as histórias dos Sales, onde meu pai começou e eu aprendi a ir de fato para o embate a favor do povo, que é meu patrimônio”, afirmou.