Tricolor, Estrelão e Galo estreiam com vitória no sub-20

Independência, Rio Branco e Atlético Acreano largaram bem na corrida pelo título de campeão do Campeonato Acreano Sub-20. Os três clubes tradicionais do futebol local venceram na tarde e noite deste sábado, no estádio Florestão, seus adversários de estreia na competição.

O Independência abriu a rodada com uma vitória sobre o Plácido de Castro por 2 a 1. O duelo foi válido pelo grupo A, chave das equipes do Atlético, Náuas, Humaitá e Vasco da Gama.

Na sequência, em jogo válido pelo grupo B, o Rio Branco, ao marcar um gol nos primeiros minutos de partidas, superou o estreante Sena Madureira por 1 a 0. São Francisco, Galvez e Andirá completam as demais equipes da chave.

Os jogos do sábado foram finalizados com a vitória heroica do Atlético Acreano sobre o Náuas por 2 a 1. O gol do triunfo celeste foi marcado já nos acréscimos, isso com a equipe atleticana atuando com dois jogadores a menos em relação ao time do Cacique.

Prossegue

Na próxima quarta-feira (18), no estádio Florestão, a partir das 14h30, dois jogos fecham a primeira rodada do Campeonato Acreano Sub-20. O primeiro duelo será entre Humaitá e Vasco da Gama. Já a segunda partida, envolverá as equipes do São Francisco e Galvez, às 16h30.

Cronograma

Conforme o cronograma da competição, a primeira fase será disputada no período de 14 de maio a 22 de junho. Já as quartas-de-final ocorrem dia 25/6 e as semifinais dia 29/6. Os finalistas decidem o título em jogo único, agendado para o dia 2 de julho.