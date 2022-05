Turma de Medicina Veterinária da Ufac recebe nome de aluno trans que teve nome social negado

Depois de uma intensa luta para ter seu nome social destacado na certificação de conclusão de curso e colação de grau na Universidade Federal do Acre (Ufac), o acreano e homem trans Eduardo Souza de Freitas não apenas conseguiu se graduar em Medicina Veterinária como foi escolhido pelos colegas de classe para ser o nome da turma.

ENTENDA O FATO: Estudante trans se sente lesado pela Ufac ao não colar grau com colegas e ter nome social negado

Mesmo não conseguindo formar com os demais devido à toda burocracia enfrentada dentro da instituição para reconhecimento do nome social, o profissional vê a conquista como uma vitória para si e um exemplo para outras pessoas trans que desejam conquistar o ensino superior.

“Eu não consigo mensurar a felicidade que me toma com tudo isso. Estou começando a entender aos poucos o peso de toda essa conquista. Não é só uma placa e o nome de uma turma, mas um reconhecimento importante. Eu sinto que fico na história da instituição. Eu não tinha noção de que isso aconteceria, mas a história acontece”, informou à reportagem do ContilNet.

Morando atualmente no Rio de Janeiro e atuando na área que escolheu para sua vida, Freitas se tornou o primeiro homem trans negro que graduou em uma instituição federal no Acre.

“Ser um homem trans que conseguiu conquistar uma graduação numa instituição federal é muito significativo. Fica esse exemplo para outros pessoas trans que vão entrar na universidade e sonham com essa realização. É possível, ainda que alguns gargalos surjam nesse processo”, continuou.

O nome de Eduardo foi aprovado por unanimidade quando a sugestão foi apresentada por seu colegas, à época.

“Fica eternizado na parede da instituição que o meu nome é Eduardo. Deixo aqui meu eterno agradecimento aos meus colegas e pessoas que torceram tanto por essa conquista. Meu coração está vibrando”, finalizou.