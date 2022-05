Se por um lado a Uber realizou uma série de anúncios recentemente sobre cortar gastos na operação da empresa, inclusive em um cenário em que “contratação será privilégio”, por outro a empresa não deixou de abrir oportunidades de trabalho em sua equipe de engenharia.

Segundo a empresa, até o fim de 2022, a ideia é que o Centro de Tecnologia no Brasil passe de 100 para 250 profissionais. E dessas novas vagas, 100 delas já estão abertas, com modelos de trabalho híbrido ou 100% remoto. Então, para saber mais, confira a seguir!

Uber abre 100 vagas para trabalho home office; saiba como se candidatar

Dessa forma, a Uber está abrindo vagas para sua equipe de tecnologia, focada em desenvolvimento de soluções para pedidos por meio da plataforma. As novas funções ficarão baseadas na nova sede da Uber no Brasil, o Uber Campus, em Osasco. De acordo com a empresa, o modelo de trabalho será híbrido, em que os funcionários precisam trabalhar de maneira presencial apenas em alguns dias da semana. Mas, no caso da engenharia, os profissionais podem optar por trabalhar de forma 100% remota.

Além dos centros no Brasil, é possível ser contratado até mesmo para outros centros de tecnologia da Uber. Alguns deles são: Louisville, Nova York, Palo Alto, Pittsburgh, São Francisco e Seattle, nos EUA; em Amsterdã, Paris, Sofia e Vilnius, no continente europeu; e em Bangalore e em Hyderabad, na Índia.

Por fim, para os interessados, as inscrições podem ser feitas diretamente pelo site de carreiras da empresa. O processo seletivo será totalmente on-line, e está aberto para profissionais de todo país. Para quem quiser saber mais sobre os projetos da Uber no Brasil, a empresa também está organizando um encontro online no dia 26 de maio às 19h. Para acessar, basta entrar neste link!