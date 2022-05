Ufac: inscrições para Processo Seletivo com cargos para professor substituto encerram nesta quarta

A Universidade Federal do Acre – Ufac anunciou aos interessados a realização de um novo processo seletivo, o qual tem como objetivo a criação de cadastro reserva de professores para atuarem em 17 áreas de conhecimento.

Há oportunidades nos campus:

Campus Rio Branco: Área – Bases das Ciências Biológicas – Ensino de Ciências e Biologia; Entomologia; Genética; Química Geral; Alimentos/Técnica e Dietética; Clínica Médica; Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos Ciclos de vida com ênfase na Atenção Hospitalar; Farmacologia; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina da Família; Nutrição Humana e Esportiva; Língua Estrangeira Moderna: Língua Francesa; Planejamento e Avaliação Educacional e Currículo; Novas Mídias e Imagens; Sociologia; Teoria e Metodologia da História.

Campus Cruzeiro do Sul: Área – Língua Inglesa e Respectivas Literaturas.

É importante enfatizar que dentro do total de vagas ofertadas, há chances específicas para os candidatos que se identificam com os critérios descritos no edital.

Ao ser contratado, o profissional exercerá funções em jornadas de 20 a 40 horas, referente a remuneração mensal no valor entre R$ 2.465,32 e R$ 6.289,21.

Para participar, o candidato deve apresentar especialização na área do cargo a ser concorrido, mestrado ou doutorado, bem como obrigações militares e eleitorais em dia e pleno gozo dos direitos políticos.

Inscrição

Os interessados em participar podem realizar sua inscrição através do endereço eletrônico da Ufac, no período das 12h do dia 26 de abril às 23h59 do dia 4 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF). O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00, deve ser efetuado até o primeiro dia útil seguinte ao término das inscrições.

Para a classificação, às fases de seleção serão conduzidas pelas bancas examinadoras indicadas pelos respectivos centros.

De acordo com o edital de abertura, o prazo de validade do contrato será de dois anos, contado a partir da data de homologação do resultado final e podendo ainda, uma única vez, ser prorrogado por igual período.

Informações adicionais podem ser obtidas através do edital completo disponível em nosso site.

