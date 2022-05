UFC 274: Com camisa do Flamengo, Gaethje provoca Charles do Bronx: “Meu time é melhor que o seu”

As provocações entre lutadores do UFC são comuns, mas usando times de futebol, nem tanto. Mas foi essa a tática do peso-leve americano Justin Gaethje para tentar chamar a atenção de Charles do Bronx, campeão da categoria e que coloca o cnturão em jogo no UFC 274, neste sábado, contra Gaethje. Corintiano assumido, Charles foi o alvo de um vídeo do desafiante. Usando uma camisa do Flamengo com o seu nome nas costas, Justin Gaethje provocou: