UFC: Do Bronx rebate provocação de Gaethje “flamenguista”: “Nunca vai chegar aos pés do Corinthians”

– Ele botou a camisa do Flamengo, que é um grande time realmente no Brasil, mas que nunca vai chegar aos pés do Corinthians. Eu sou corintiano, eu sou de verdade. Meu espírito é corintiano, sou embaixador do Corinthians. Bobas são as pessoas que acreditam que ele é flamenguista porque ele colocou uma camisa do Flamengo pra me provocar. Ele colocou a camisa do Flamengo pra me provocar e não mudou em nada, só fico mais feliz ainda porque estou vendo que ele está tentando entrar na minha cabeça de alguma forma, como falando que vou “passar pelo inferno”, nunca cheguei nem perto disso. O homem lá de cima cuida de mim e nunca me deixou chegar nem perto disso.