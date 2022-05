Último ex-combatente que lutou na 2ª Guerra Mundial morre aos 100 anos

Morreu, nesta segunda-feira (2), o Sargento da Polícia Militar Reformado e ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, Januário Antunes Maciel. O militar faleceu aos 100 anos de idade em Dourados, a 235 km de Campo Grande, onde morava com a esposa e filhos. As causas da morte do militar não foram divulgadas pela família.