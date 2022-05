Unimed Rio Branco contrata profissionais com salário de até 6 mil

A Unimed Rio Branco amplia os investimento em terapias, visando o crescimento e criação de serviços próprios. A operadora de saúde está com processo seletivo para nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, essa última com salário de 6 mil reais em regime CLT de 30 horas semanais.

Os candidatos precisam apenas ter a formação em graduação na área. A nova diretoria da Unimed Rio Branco enfatiza que é preciso de pessoas dispostas a participar desse novo momento da empresa.

“É preciso pessoas com disposição e com zelo pela profissão, somos a maior operadora de saúde do Acre e estamos, mais uma vez, investindo para continuar cuidando dos nossos beneficiários”, disse o diretor administrativo, Dr. Marcus Yomura.

As inscrições são feitas somente pelo site www.unimedriobranco.com.br