Uninorte participa de Sessão Solene alusiva à Semana Nacional de Enfermagem

O Centro Universitário Uninorte, representado pelo professor Luciano Laurentino, participou da Sessão Solene alusiva à Semana Nacional da Enfermagem realizada na última segunda-feira, 7, na Câmara Municipal de Rio Branco. Na ocasião, a coordenadora do curso de Enfermagem da Uninorte, Mediã Figueiredo, e o egresso do curso, Lourenço Vasconcelos, foram homenageados.

A iniciativa da solenidade foi do Vereador Adailton Cruz (PSB), que também é enfermeiro. O ato tinha por objetivo homenagear os profissionais de enfermagem, pela Semana Nacional de Enfermagem que inicia dia 12 com o Dia do Enfermeiro e termina no dia 20 com o Dia do Técnico de Enfermagem.

“Ter reconhecimento profissional pela atividade que desempenha é muito importante, apesar de ser um gesto simbólico de valorização da importância do profissional, sempre nos emociona. Pois isso demonstra que estamos no caminho certo, nos impulsionando a sempre dar o nosso melhor na construção de uma sociedade que anseia por conhecimento”, conta Mediã Figueiredo.

Lourenço Vasconcelos, enfermeiro formado na Uninorte e que atua há 8 anos na área, conta que foi uma honra ser homenageado. “É bom ver que nós, enfermeiros, estamos sendo valorizados”, finaliza. O professor Luciano Laurentino, representou o reitor e a Uninorte na solenidade e enfatiza que tem muito orgulho de fazer parte da Uninorte como egresso, professor e atualmente coordenador Adjunto de curso. “Foi uma honra participar da Sessão Solene alusiva à Semana Nacional de Enfermagem na Câmara Municipal de Rio Branco”, finaliza.

Sobre o curso de Enfermagem

O Curso de Graduação Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário Uninorte possui 15 anos de história, contribuindo para a formação de mais de 1500 enfermeiros e muitos casos de sucesso. Conheça o curso aqui.