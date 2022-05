Urgente: Shows de Tierry e Zé Vaqueiro são cancelados na ExpoAcre; saiba mais

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O clima é de correria nos bastidores da 47ª edição da ExpoAcre. A organização teve que lidar com certos ‘atropelos’ em relações as atrações musicais da feira.

A coluna recebeu a informação que os shows de Tierry e Zé Vaqueiro, atrações anunciadas nas redes sociais do Governo do Acre, foram canceladas. A publicação com a programação e shows, feitas nas páginas oficias do Governo do Acre também foram removidas.

O ContilNet procurou a organização da ExpoAcre para esclarecer sobre os cancelamentos dos shows. A organização reforçou que, o Governo apenas cede e espaço e organiza juntamente com os empresários a agenda da feira.

Tivemos a informação que por conflitos na agenda o cantor Tierry não se apresenta mais na ExpoAcre 2022. Com a desistência do cantor, a dupla Maiara e Maraisa foram encaixadas pelo mesmo empresário contratante.

Em relação ao show do Zé vaqueiro, a organização da ExpoAcre explicou que o empresário apenas desistiu de realizar o show. Nos bastidores, comenta-se que o empresário estaria com ‘receio’ dos acreanos não comparecerem o show, e ocasionasse um grande prejuízo. De acordo com fontes ligadas a este colunista, a contratação das irmãs Maiara e Maraisa foi o motivo do ‘receio’ do empresário.

O certo é que sabemos, que os fãs de Zé Vaqueiro e Tierry vão ter que esperar mais um pouco para encontrar seus ídolos.

O Governo do Acre prepara uma coletiva de imprensa para segunda-feira (9), onde apresenta oficialmente sua programação da ExpoAcre 2022. Mais este colunista traz aos leitores um a prévia do que vai ser apresentado à imprensa.

Confira: