Uso do APP da Energisa cresce 43% no primeiro trimestre; confira funcionalidade e use também

Com mais de 9 milhões de acessos no primeiro trimestre de 2022, o aplicativo Energisa On já é o canal escolhido por quase metade dos clientes para interagir com a distribuidora de energia que atua em onze estados do país.

Exemplo da facilidade proporcionada pelos canais digitais, aconteceu recentemente com uma equipe da Energisa Acre. O eletricista Samuel da Silva Lima, apresentou essa modalidade de atendimento a um cliente.

“O cliente falou que não tinha um smartphone, aí ofereci o meu aparelho para que ele pudesse fazer a negociação através do Energisa ON. Após a conclusão do atendimento, o cliente falou que iria comprar um celular novo para fazer os pagamentos via pix”, comentou Samuel.

Hermann Clay Almeida Leite, gerente de canais digitais do Grupo Energisa, comenta que dentre os requisitos observados para medir a aceitação do aplicativo é a frequência de uso. Como o aplicativo permite negociar débitos, emitir segunda via, acessar o código do PIX entre outros serviços, em média, foram três contatos por cliente apenas nesse período.

“Nosso cliente percebe a facilidade no seu dia a dia e nosso esforço em aprimorar cada vez mais os serviços digitais da empresa, que também conta com agência na internet e atendimento via Whatsapp Gisa”, afirma o gerente, destacando a estratégia de digitalização do Grupo em todos os estados em que atua. “Trabalhamos no conceito 4D, de digitalização, descarbonização, diversificação e descentralização, colocando o cliente no centro”, completa.

As funções mais acessadas são consulta de fatura, segunda via de conta e andamento de solicitação. Juntas representam 92% das interações. Porém, há outros recursos disponíveis como informar pagamento, atualização de cadastro, parcelamento de débitos, avisar falta de energia, solicitar religação, mudança de titularidade e informar leitura.

Leite afirma que o aplicativo foi projetado com layout intuitivo, de fácil navegação, e leve, para utilizar pouco espaço da memória. A empresa ainda investe na segurança de dados, por isso, utiliza o mecanismo de checagem em duas etapas com o envio de código de segurança para o celular cadastrado através de SMS e Whatsapp. “Implantamos a autentificação por whatsapp para aqueles clientes que residem em locais onde há internet, mas o sinal de telefonia é frágil, como em áreas rurais. Se o código não chegar por SMS, é só esperar alguns segundos e clicar em ‘Não recebi o Código’ e escolher a opção whatsapp”, explicou.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraíba são os que mais utilizam. Porém, o Acre também tem mostrado preferência pela ferramenta, com mais de 314 mil de interações no primeiro trimestre. O download do aplicativo Energisa On é gratuito e está disponível para aparelhos ​IOS e Android.

A Energisa ainda disponibiliza outros canais digitais de atendimento digital visando as diferentes preferências dos clientes de formas de contato. Serviços e informações estão disponíveis 24 horas por dia na Agência Digital pelo site www.energisa.com.br e no WhatsApp Gisa (68 9 99233-0341).

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita bruta anual de R$ 29,7 bilhões (2020), o Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, geração distribuída (Alsol), serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.