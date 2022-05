U:verse e Universo68 realizam evento em alusão ao Dia do Orgulho Nerd

Em alusão ao Dia do Orgulho Nerd, celebrado em 25 de maio, o Centro Universitário U:verse e a Universo68 realizam dois eventos simultaneamente durante os dias 25, 26 e 27 de maio. O centro universitário oferece palestras, minicursos, além de campeonato de e-sports, já o circuito com lojas, atrações musicais e gastronomia é realizado pela Universo68, a partir das 17h.

De acordo com uma das organizadoras da Universo68, Ingrid Barbosa, o circuito além de levar marcas de artesanato e produtos ecológicos, lojas com a temática nerd e geek também estarão presentes pela Associação de Nerds do Acre (Anac) e a Multiverso AC.

“Está acontecendo dois eventos simultaneamente, a Semana Nerd realizado pela Uverse e o Circuito 68 com colaboração de outros empreendedores, para o público nerd e outro segmento mais voltado para o artesanato, culinária e atrações musicais, como Adonay Brasil, Dito Bruzugu, Edmundo Souza, além do desfile de Cosplay.”, conta.

Durante o evento organizado pelo Uverse, haverá diversas palestras e minicursos gratuitos. No dia 25 de maio, acontece a palestra Tecnologia e Comunicação com Rafael Norberto, os minicursos Marketing Digital com Francisco Passos; Tratamento e Visualização de Dados com Power BI, com José William; Criação de Games com Javascript com Gabriele Bonfim e Aprender a programar utilizando robocode, com os professores Andreysson Santos e Delcimar Mesquita.

No dia 26 de maio, acontece a palestra Atuação profissional no terceiro setor com Sarah Soares e Crimes Cibernéticos: LGPD e marcado dos games, com Igor Clem Souza e os minicursos Marketing Pessoal com Mayko Roque Zaniol; Python para Análise de Dados com Beatriz Gomes; Excel com VBA com Emanuel Menezes; Criativando, Produção de conteúdo digital com Dailan Rodrigues; Crimes Virtuais com Kelly Albuquerque e Desenho a Mão Livre, com o Marco Lenísio, que acontece nos dias 26 e 27.

No dia 27, acontecem os minicursos Formatação de Trabalhos Acadêmicos com Zotero, com José William; Scrum: seja produtivo com a utilização de metodologia ágil.

O campeonato de CS-GO acontece no evento, nos dias 26 e 27, com inscrição no valor de R$50,00 a equipe. As regras do campeonato estão disponíveis no Instagram do evento, @semana.nerd.

Segundo o organizador do evento Semana Nerd, realizado pela Uverse, o coordenador adjunto do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Francisco Passos, o principal foco do evento é trazer para a comunidade externa e interna uma série de palestras e cursos voltada para o público de tecnologia.

“É importante para o público que se identifica com a temática da tecnologia ou da temática nerd, participe! Vai ser o ponto de encontro das principais pessoas que promovem esse tipo de evento no estado”, afirma Francisco Passos.

Para participar das palestras e minicursos, o público deve se inscrever através do link de inscrição do evento até o dia 24 de maio.