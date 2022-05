Vacinação contra Covid: Ministério da Saúde passa a recomendar dose de reforço para adolescentes

Segundo o ministério, a dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer , independentemente da dose aplicada anteriormente.

No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada.

Com a nova recomendação, o esquema de imunização para adolescentes de 12 a 17 anos fica da seguinte forma:

Na nota técnica, o Ministério da Saúda ressalta que a mudança na estratégia de vacinação se deve ao fato de que existe uma “tendência de redução da efetividade das vacinas” com o passar do tempo e que a circulação de novas variantes do Sars-Cov-2 (o vírus causador da Covid-19) preocupam “em um cenário onde ainda não atingimos coberturas vacinais ótimas”.

“Após a observação de segurança de países que recomendaram a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos e diante do cenário epidemiológico ainda incerto em relação aos casos de Covid-19 bem como evidências demonstrando redução da resposta protetora do esquema de 2 doses para a variante ômicrom nesta população, há de se considerar a recomendação da dose reforço para este grupo no país”, diz o documento.