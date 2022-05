“Vai terminar comigo o ca**lho”, ameaçou rapaz acusado de matar ex

A família de Juliana Fernandes Cândido (foto em destaque), 19 anos, morta a tiros quando saía do colégio, em Pindamonhangaba (SP), divulgou troca de mensagens encontrada no celular da jovem com o ex-namorado. No diálogo, o rapaz, que tem 17 anos, se recusava a aceitar o fim do namoro. Ele é suspeito do crime.

"Vai terminar comigo o ca**lho", ameaçou. Logo depois, Juliana mandou uma selfie para uma amiga chorando. Juliana foi assassinada na quinta-feira (19/5), no bairro Alto do Cardoso. Ela saiu do curso técnico de enfermagem e foi em direção ao carro do pai, que a aguardava a poucos metros do colégio. O suspeito chega por trás e atira ao menos duas vezes, na cabeça e nas costas da ex-namorada. O pai de Juliana estava no carro e foi surpreendido pelos disparos. Câmeras de segurança flagraram o crime. Ao sair para socorrer a filha, o pai percebeu que Juliana já estava HOMmorta. A família sabia que ela tinha um relacionamento, conhecia o jovem, mas não tinha conhecimento sobre o término. Os parentes souberam do fim da relação por amigos.