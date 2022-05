Vandalismo em túmulos do cemitério de Brasileia causa revolta na população

A Polícia Civil está investigando o crime de violação de sepulturas e vandalismo no cemitério municipal de Brasileia. O delegado Eric Maciel informou que os policiais encontram-se em diligência para identificar os suspeitos e já colheram depoimentos sobre o caso.

De acordo com matéria publicada no oaltoacre, um homem ainda não identificado foi visto praticando furtos e a destruição de túmulos. Vários jazigos foram depredados e uma das cenas foi presenciada nesta terça-feira (17).

No depoimento em vídeo, um morador conta que viu o homem quebrando um jazigo para tentar furtar as peças de bronze ou alumínio utilizadas para identificar os falecidos. Ao perceber que estava sendo visto, fugiu do local. Alguns túmulos foram quebrados e queimados.

As peças são furtadas geralmente durante a noite ou madrugada. De acordo com informações da população, o homem rouba as placas de bronze e alumínio para vender e comprar entorpecentes no lado boliviano.

Confira vídeo publicado no oaltoacre: