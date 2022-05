Veículo é encontrado abandonado e incendiado em Ramal de Rio Branco

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na madrugada desta segunda-feira (16) para apagar um incêndio de um carro no Ramal do Itucumã, no Bairro Santa Maria, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, eles acordaram durante a madrugada com um forte clarão que vinha do incêndio de um veículo modelo Voyage, de cor branca e placa OXP-9C96. A chama estava tão intensa que acordou muita gente que mora no ramal.

Os bombeiros estiveram no local que fica na barragem de um açude, apagaram as chamas e em seguida foram embora. Os moradores relataram para a reportagem que já era 9h e nenhuma guarnição da Polícia Militar foi ao local para fazer a verificação do sinistro.

O veículo não possuí restrição de roubo ou furto e as causas ainda não têm uma origem certa, porque nem o proprietário do carro foi encontrado no local. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.