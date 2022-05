Veja detalhes da prisão de Paulo Cupertino; kit disfarce incluía chapéus, bengala, máscaras e lentes de contato

De chapéu, duas máscaras de proteção contra a Covid, usando uma bengala, mais magro, com cabelo e cavanhaque tingidos: foi assim que Paulo Cupertino Matias, de 51 anos, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, foi encontrado e preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (16).

Nos quase três anos em que ficou foragido, o número 1 na lista de criminosos mais perigosos do estado usou nomes falsos, passou por mais de 300 endereços no Brasil, no Paraguai e na Argentina e acabou sendo detido em um hotel simples em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

Havia mais de um mês que o empresário, que se apresentou como Cristiano, estava hospedado no quarto 27 do Mont Star Hotel, a um custo de R$ 38 a diária, segundo a polícia.