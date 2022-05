Veja o que os astros reservam para todos os signos neste final de semana, 21 e 22 de maio

O clima pode estar frio, mas o céu está cheio de calor humano. Tem coisa mais quentinha do que o abraço de alguém que amamos? Há quem brinque que o frio é psicológico (o que é uma grande mentira), mas é bem verdade que nada é mais eficiente para nos esquentar de corpo e alma do que trocar afetos. O astral do fim de semana pede contato e doçura, com gente e chocolate quente!

A Lua Cheia chega à fase Minguante, pouco depois de deixar o sociável signo de Aquário e ingressar no etéreo signo de Peixes. Enquanto isso, o Sol geminiano tem encontro marcado com Mercúrio, que ainda está em movimento retrógrado aparente no céu. O planeta regente da comunicação retornará ao signo de Touro, no embalo de sua retrogradação.

Assim, o céu favorece aquele telefonema ou mensagem para os amigos que há tempos não vemos. Ou a retomada daquela leitura gostosa que paramos há um tempo porque a vida trouxe outras prioridades. É para sentir o presente, relaxar a mente e reorganizar os pensamentos. Coisas excelentes para quando Mercúrio está retrógrado.

É impressionante como esse planetinha tão próximo ao Sol virou celebridade nos últimos tempos. Mercúrio é, sem dúvida, o retrógrado mais famoso do céu, embora não seja o único. Daqui a pouco, haverá quem o faça desbancar o Sol, tamanho o estrelato que deram à retrogradação desse pequeno planeta rochoso e cheio de crateras. Aliás, essa aparência o torna, dentre os planetas do Sistema Solar, o mais parecido com a Lua, o nosso satélite natural.

Praticamente sem atmosfera, Mercúrio parece, aos olhos da ciência, se comportar de forma bem semelhante ao significado simbólico que lhe foi atribuído desde os tempos da Babilônia. Aos olhos da astrologia, ele representa a volatilidade do pensamento ao passo em que, sob a observação dos nossos telescópios e da investigação científica, esse pequeno companheiro do Sol demonstra ter as maiores oscilações de temperatura do Sistema Solar, justamente pela ausência de gases atmosféricos.

Com tanta oscilação, no seu movimento aparente no céu aqui da Terra ou nas temperaturas em sua superfície, Mercúrio só podia ser mesmo o patrono astrológico dos fluxos de ir e vir. O bom de tudo isso é que Mercúrio retrógrado acaba sendo sempre uma boa desculpa para ver e rever as pessoas que têm o poder de nos cobrir de amor nos dias mais frios!

Observe: no sábado, dia 21, a Lua ascende no horizonte Leste por volta das 23h30, com pouco menos de 60% do corpo iluminado. Em meio à Constelação de Capricórnio e ao lado de Saturno, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu pouco antes do amanhecer do domingo, dia 22. Depois do anoitecer, o nosso satélite natural só poderá ser visto, ao Leste, a partir da 0h30, aproximadamente, da segunda-feira, dia 23. Com cerca de 45% de iluminação e rodeada pelas estrelas da Constelação de Aquário, a Lua Minguante também estará na mesma longitude de Deneb Adige, a estrela Alfa da Constelação do Cisne, que fica bem ao Norte e que, devido à sua proximidade ao Polo Celeste Norte acaba sendo de difícil visualização no Hemisfério Sul.

Áries: o fim de semana evoca as boas companhias e o descanso merecido, ariano. Só tenha cuidado com os excessos.

Touro: pense nas pessoas que estão na sua vida há bastante tempo, taurino. O céu favorece aquele contato com quem você não vê há tempos.

Gêmeos: o fim de semana favorece a revisão de temas intelectuais e muito aprendizado, geminiano. Que tal aproveitar esses dias para curtir programas culturais? Fica a dica.

Câncer: o momento está propício para você perceber e valorizar as pessoas mais próximas, canceriano. Valorize a família e as relações de parceria.

Leão: os seus relacionamentos estão em destaque, leonino. Esteja com quem você gosta e seja sincero sobre os seus sentimentos.

Virgem: que tal colocar a vida em ordem, virginiano? O fim de semana favorece todas as iniciativas para que você deixe tudo com o seu toque pessoal.

Libra: cuide de você, libriano. O céu também favorece as paqueras, mas é importante não perder de vista as suas prioridades.

Escorpião: divirta-se em casa, com a família e as pessoas mais próximas, escorpiano. É fundamental que você se sinta confortável.

Sagitário: que tal fortalecer os laços com as pessoas mais próximas e queridas, sagitariano? Expresse-se, sem falar mais do que deveria.

Capricórnio: o fim de semana favorece os passeios gostosos, em boa companhia, mas sem gastar muito, capricorniano. Aproveite para curtir o que é bom e barato.

Aquário: aproveite para descansar, elegendo prioridades sobre o que precisa ser feito, aquariano. É importante que você dedique-se ao que realmente vale a pena.

Peixes: use a intuição para descansar a mente e investir na espiritualidade, pisciano. Procure dormir bem e também cuidar da saúde.